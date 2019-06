Meist sind es die Unterschiede die es ausmachen.

Der Unterschied - Die "Einen" können es, die "Anderen" nicht!

Stellen Sie sich einmal vor liebe Leser, Sie befahren mit dem Rad einen Radwanderweg in einer touristischen Region hier in Deutschland und wissen, dass die Stadtverantwortlichen auf den Tourismus bauen. Dieser Radwanderweg ist streckenweise feinkörnig geschottert, wegen der andauernden Trockenheit und dem leichten Wind staubt es ein wenig. Darüber machen Sie sich aber nur kurz Gedanken, weil man ja behauptet, Radfahren sei gesund! Parallel neben dem Radweg verläuft ein stillgelegtes altes angerostetes Eisenbahngleis, im Gleisbett wachsen Wildgewächse, Sträucher und Bäume. Der Radweg führt durch Wald und über Flur an mehreren Orten vorbei. Ausgeleuchtet ist der Radweg nicht, das stört sie aber auch nicht weiter, weil es ja Tag ist und die Sonne scheint. Auf ihrer Route sind ihnen mehrere Bänke aufgefallen die sich in einem katastrophalen Zustand befinden, so dass sie unterwegs nur bedingt sitzen können. Und Sie erinnern sich daran, dass Sie eine Woche zuvor in einem EU-Nachbarland, einen Radweg der in der ländlichen Struktur ähnlich war, befuhren, der aber mit diesem hier bei weitem nicht vergleichbar ist. Dieser Radweg in dem Nachbarland, ebenfalls in einer touristischen Region gelegen, war glatt asphaltiert, verfügte über eine modernste Beleuchtung mit LED Technik, mit Pfählen aus Aluminium, die alle 28 Meter angeordnet waren. Das parallelverlaufende Bahngleis, bestens für eine wieder in Betrieb genommene historische Bahnlinie, die 7 Orte verbindet. Die Sitzbänke die Sie unterwegs gesichten haben, alle in einem ordentlichen und sauberen Zustand, und zwar so, dass diese zum Verweilen einluden. Der Radwanderweg, die Straßen, die historische Bahn, die Bahnstrecke, die Bahnstationen, die Beleuchtung, die Ruheplätze, die Grünanlagen. Finanziert mit Fördermitteln der EU.So, jetzt haben Sie eine ungefähre Vorstellung, können sich jetzt vielleicht auch vorstellen, welche Gedanken mir gekommen sind, als ich den Radweg hier in Deutschland befuhr!Weitere Gedanken hier, wenn Sie mögen: https://www.myheimat.de/wesel/gedanken/die-polen-w...