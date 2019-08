Klima- und Umweltfolgen - Deutschland extrem dicht bebaut

Die Verstädterung mit einhergehendem Straßenbau, Industrie, Schul- u. Kitagebäuden, Gewerbegebietserweiterungen sowie zusätzlichen Geschäftsansiedelungen und Einkaufszentren, engen die Freiflächen in Deutschland extrem ein.

Mit mehr als 82 Millionen (82,79 Millionen 2017) Einwohnern zählt Deutschland zu den dicht besiedelten Flächenstaaten und ist nach den Vereinigten Staaten das gefragteste Einwanderungsland der. Deutschland ist der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat derBerichten zufolge steht kein Haus in Deutschland mehr als 6,3 Kilometer von einem anderen Haus entfernt. In 99 Prozent der Fälle hat das nächste Haus sogar einen Abstand von höchstens 1,5 Kilometern. Deutschland ist von einem dichten Gebäudenetz überspannt. Das zeigt eine Studie des Leibniz Instituts für ökologische Raumentwicklung (IöR) und des Potsdam - Instituts für Klimafolgenforschung (PIK).Das größte gebäudefreie Gebiet misst gerade einmal 12,6 Kilometer im Durchmesser. Es liegt im Süden der Lüneburger Heide auf einem Truppenübungsplatz.Mein Fazit: So kann Umwelt und Klimaschutz nicht funktionieren!