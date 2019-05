Kein Herz für den Mehrwegbecher! Einwegbecher könnten teurer werden - Der Griff zur Steuer- und Abgabenstellschraube wie gehabt.

Der Griff zur Steuer- und Abgabenstellschraube, ein Problemlöser deutscher Politiker.

Hier in Kurzfassung:

Unberücksichtigt der Tatsache, dass Deutschland weltweit auf Platz 2 der Länder mit den höchsten Steuern steht, wird diese Methodik in gewohnter Manier weiter verfolgt.Die Steuerlast zu senken, daran denkt keine Partei!Mit Sicherheit möchte ein jeder sein Geld so leicht verdienen!Wie heute (21.05.2019) mehreren Medienberichten zu entnehmen war, kann sichBundes-Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine Abgabenerhebung für Hersteller von Einwegbecher etwa für Kaffee, (Coffee to go Becher) zur Wegwerf-Problematik gut vorstellen. Die Umweltministerin erhofft sich so eine Verdrängung der Einwegbecher!