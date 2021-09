Interessenkonflikt - Unternehmer möchten Corona-Impfstatus der Beschäftigten abfragen

Richtig! Oder falsch?

Arbeitsschutzverordnung - Coronaschutz am Arbeitsplatz:

Die Unternehmer in Deutschland, möchten, so wie ich das gestern verstanden habe, aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, gerne den Corona-Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen. Dabei soll es um die Möglichkeit gehen, den Verpflichtungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz besser gerecht zu werden. In dem vielleicht die Schichten, so verlegt werden, das z. B nur "Ungeimpfte", die Mittagschicht belegen und dann auch in einer kleineren Gruppe. Oder Ungeimpfte, nicht an einem Produktionsband, wie üblich eng beieinander sitzen, oder stehen. Verwaltungsangestellte, die nicht geimpft sind ev. mehr von zuhause aus arbeiten.Aktuell darf ein Unternehmen, also der Arbeitgeber aus Datenschutzgründen den Corona-Impfstatus seiner Beschäftigten nicht erfassen, wie ich erfahren konnte.Medien zufolge, machen sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und verschiedene Arbeitgeber-Vertreter nun für eine gesetzliche Verankerung stark.Mal abwarten, wie es kommt! Wie denkt Ihr darüber?