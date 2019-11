Immer mehr Menschen ohne Wohnung

Anstieg auf 678.000: Mehr Menschen ohne Wohnung.

Immer schlechter statt besser! Die Zahl der Menschen ohne Wohnung ist 2018 um gut vier Prozent auf 678.000 gestiegen.

Davon lebten etwa 41.000 ohne Unterkunft auf der Straße. Die Zahl der wohnungslosen Menschen ohne Fluchthintergrund stieg weniger stark (plus 1,2 Prozent) als die der wohnungslosen Geflüchteten (plus 5,9 Prozent).Wohnungslosenhilfe - Chefin Werena Rosenke nannte der Funke - Mediengruppe vor allem das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, die Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes und die Verfestigung von Armut als Hauptgründe.(Quelle: öffentlich zugänglichen Nachrichten)