Hilfe aus Deutschland: Feuerwehrkräfte nach Griechenland

Griechenland und Türkei: Brände halten Südosteuropa in Atem.

Angesichts der verheerenden Waldbrände schickt Deutschland Feuerwehrkräfte nach Griechenland. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, Deutschland habe Hilfe angeboten, die Griechenland angenommen habe. "Derzeit bereiten sich Feuerwehrkräfte aus NRW, Hessen sowie das Technische Hilfswerk darauf vor, sich zügig mit Einsatzfahrzeugen nach Griechenland zu begeben."Oppositionsparteien im Bundestag hatten kritisiert, dass Deutschland angesichts zahlreicher Waldbrände bisher keine Hilfe nach Griechenland geschickt hat.Heute sollen dem griechischen Zivilschutz zufolge die ersten internationalen Helfer in Aktion treten. Erwartet werden unter anderem israelische und ukrainische Feuerwehrleute. Frankreich schickt drei Löschflugzeuge, sowie 80 Rettungskräfte nach Griechenland.Der französische Präsident Emmanuel hat sich solidarisch mit Griechenland erklärt, In einem Tweet, den Macron aus dem Urlaub auf griechisch sendete, hieß es: " Frankreich steht zu Griechenland, das stark unter den Feuerkatastrophen leidet."Auch in der Türkei wüten die Brände weiter, mehrere Feuer seien außer Kontrolle geraten, hieß es.Mehr als 5.000 Einsatzkräfte haben gegen die Flammen angekämpft. Besonders die Küstenregionen im Süden und Westen des Landes sind seit Tagen schwer von den Bränden betroffen. In Köycegiz und Milas in der westtürkischen Provinz Mugla hätten sich die Feuer in der Nacht ausgebreitet, teilten örtliche Behörden mit.Die Evakuierung mehrerer Nachbarschaften sei angeordnet worden. In der Nähe der Städte Aydin und Mugla brannten noch sechs unkontrollierte Feuer, wie Forstminister Bekir Pakdemirli mitteite.Quelle: ZDFtext Nachrichten Sa. 07.08.2021