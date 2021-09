Gesundheitsminister Jens Spahn appelliert an Bevölkerung

Impfqoute steigern: Spahn appelliert an Bevölkerung



Also, eins vorweg, ich komme mir langsam vor wie in einem schlechten Film, ich frage mich wirklich, von welcher Bevölkerung da überhaupt gesprochen, bezw. berichtet wird. Bisher, so wie ich und viele andere es feststellen konnten, hat von diesem Appell kaum jemand etwas gehört oder gelesen - und wenn, dann interessiert es keine "Socke", so meine Feststellung. Fakt ist, derartige Appelle, auch wenn sie gut gemeint sind, kommen definitiv bei der Bevölkerung nur sehr dünn oder gar nicht an!Aber was soll's, ich wollte es auch nur mal der "Realität" wegen, erwähnt haben.Der Worte genug gewechselt. Nun zu der eigentlichen Nachricht:Medienberichten zufolge blickt Gesundheitsminister Jens Spahn mit Sorge auf den kommenden Herbst und Winter und ruft erneut eindringlich zu mehr Corona-Impfungen auf."Die Impfquote ist noch zu niedrig, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern", sagte der CDU-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".Die Infektionszahlen bei Ungeimpften seien mehr als zehn mal höher als bei Geimpften.90 Prozent der Covid-Patienten auf Intensivstationen seien ungeimpfte.Eine Impfpflicht lehnte Jens Spahn ab. "Das wäre ein Schritt zu viel."Quelle: Textteile im zweiten Abschnitt ZDFtext Sa. 04.09.2021