Geldzahlung soll Ruhe erwirken - Groko will Windrad-Bau belohnen

Akzeptanz beim Bürger: Groko will Windrad-Bau belohnen.

Die große Koalition will nach SPD-Angaben Bürger stärker belohnen, wenn sie Windräder in ihrer Nachbarschaft dulden - möglicherweise auch mit direkten Geldzahlungen.In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden derzeit mehrere Konzepte geprüft, wie SPD Fraktionsvize Matthias Miersch der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte.Eine Einigung sei für das erste Quartal geplant.Weil sich immer mehr Deutsche gegen Windräder wehren, ist im vergangenen Jahr der Ausbau der Windenergie fast zum Erliegen gekommen. Naturschutzverbände und Bürger klagen immer häufiger.Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 65 Prozent steigen. 2019 lag der Ökostrom-Anteil lediglich bei 40 Prozent.