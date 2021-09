Geld verschwenden - vor allem, wenn es unser Steuergeld ist

Bis zu den Bundestagswahlen ist es nicht mehr weit hin! Die Zeit drängt, schnelles handeln ist angesagt!



Medienberichten zufolge haben sich mehrere CDU- und SPD-Minister noch schnell 71 neue Top Jobs in ihren Behörden geschaffen und angeblich 129 Beförderungen veranlasst. Millionen - Kosten, die auch nach der Wahl bleiben. Eine weitere tragende Last für den Steuerzahler!BILD berichtet z.B heute davon, dass die aktuelle Bundesregierung (seit 2018) 267 neue Stellen für Top-Beamte geschaffen hat. Konkret soll es sich um Posten handeln, die in der Besoldungsgruppe B3 bis B11 angesiedelt sind, das heißt im Geldwert 8.762 Euro bis 14.808 Euro pro Monat. BILD Angaben zufolge arbeiten damit jetzt 1906 "Spitzenbeamte", wenn ich sie mal so bennen darf, in den Bundesministerien. Prozentual zur vorigen Wahlperiode ausgedrückt, ein Plus von 16,3 %.FDP-Fraktionsvize Christian Dürr (44) soll dieses Vorgehen kritisiert haben. Nach Medienangaben, soll er folgendes gesagt haben: "Die Groko-Minister haben munter eine Spitzenstelle nach der anderen geschaffen. Das ist unanständig!"Unanständig! - Also, mir fällt da etwas ganz anderes zu ein!Quelle: Zeitschrift der Funke Mediengruppe sowieBild, Ausgabe Samstag,11. Sept. 2021