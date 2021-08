Fachkräftemangel - Warten auf den Handwerker

Warum müssen wir eigentlich so lange auf Handwerker warten?

Liegt es wirklich an einem Mangel an Handwerkern, oder einfach nur an den explosionsartig angestiegenen Bau-Aufträgen in Deutschland.



Also, wenn ich in dem Zusammenhang, egal wie es die Experten begründen, an die Menschen der Flutkatastrophengebiete denke, stellt sich für mich die Frage, wie lange der Neuaufbau der von Fluten zerstörten Regionen wohl andauern wird, wenn zu allem Ärger auch noch das Problem:

"Warten auf den Handwerker"

hinzu kommt.Hans Peter Wollseifer, Präsident Zentralverband des Deutschen Handwerks meint, dass wir hierzulande nicht mehr ausreichend viele Handwerker, um all die Aufträge abarbeiten zu können haben, und Betriebe ihre Kunden nur sehr ungern warten lassen, aber sie würden kein Personal finden. In einem Zeitungsbeitrag der Funke Medien Gruppe (August 2021) gibt Wollseifer weiter an, dass bei der "Bundesagentur für Arbeit" offiziell

160.000

unbesetzte Stellen im Handwerk gemeldet sind und man eher von

250.000





offenen Stellen ausgeht, weil viele Betriebe überhaupt ein Mangel nicht mehr melden.Meiner Meinung nach wird hier die Tatsache, dass die Auftragsbücher des deutschen Bauhauptgewerbes sich im laufenden Jahr noch weiter gefüllt haben, unterdrückt.Bereinigt um Preiserhöhungen stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.Einschließlich der deutlich gestiegenen Preise wurde ein Plus von nominal 4,8 Prozent verbucht. Im Juni erhielt das Bauhauptgewerbe den Angaben nach neue Aufträge im Wert von rund 8,3 Milliarden Euro. Wer hat denn vor 16 Jahren damit rechnen können, dass wir plötzlich so viel mehr Wohnraum, Geschäfte, Kitas, Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Gewerbegebiete und vieles derartiges mehr, schaffen müssen?Die oft zu hörende Begründung, die Zahl der Schulabgänger nehme wegen der demografischen Entwicklung ab und sich immer weniger Jugendliche für eine Ausbildung entscheiden, kann ich nicht nachvollziehen. Wir würden jetzt die Folgen des jahrzehntelangen Bildungsglaubenssatzes spüren, dass Abi und Studium der berufliche Königsweg sind. Kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen, bzw. nicht gelten lassen.