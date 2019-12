Europäische Union (EU) - 28 Länder im Verbund und Deutschland sucht Fachkräfte ausserhalb der EU

Fachkräftegipfel in Berlin.

Bund, Länder und Wirtschaft: Kanzlerin lädt zu Fachkräftegipfel.

Ländern außerhalb der EU

Die Europäische Union, der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Erde.Und EU-Mitgliedsstaat Deutschland sucht nach Fachtkräften außerhalb der EU!?Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Regierung kommen heute (16.12.2019)zu einem Fachkräfteeinwanderungsgipfel bei Angela Merkel (CDU) im Bundeskanzleramt zusammen. Sie wollen diskutieren, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz am besten in die Praxis umgesetzt werden kann.Dabei geht es etwa darum welche Fachkräfte konkret in Deutschland benötigt werden, aus welchensie kommen und wie sie hierzulande integriert werden sollen. Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft.