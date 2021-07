Es wird ungemütlich - Die Einschnitte kommen immer näher - Der Ton wird rauher

Jetzt gehts ans Eingemachte! Es wird sozusagen, ungemütlich!

Wenn man die aktuellen Nachrichten und die Berichte/Artikel der Medien aufmerksam verfolgt, könnte man meinen, dass sich etwas zusammenbraut, etwas, was uns alle nicht gut tun wird. Politische Parteien kratzen sich gegenseitig die Augen aus. Vor den Bundestagswahlen sicherlich nichts ungewöhnliches, aber diesmal wirkt es schon massiver, als sonst, wie ich meine. Die Renten- Sozial- und Krankenkassen sind geplündert.Die Staatsverschuldung laut Schuldenuhr weit über 2 Billionen Euro(Aktueller Stand 11:44 Uhr: 2.277.423.900.540 Euro, der sekündliche Schuldenzuwachs enorm und besorgniserregend. Nun soll alles auf den Prüfstand, reformiert werden, wie es oft so schön formuliert wird. Sparern, ja sogar Kleinsparern sowie deren Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten werden ab einer gewissen Summe, neuerdings mit Strafzinsen belegt, also es wird ein Verwahrungsentgelt - eine Gebühr erhoben. Obwohl!, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt erlaubt ist! So langsam frage ich mich, ob es noch unterirdischer zu gehen kann!Verwaltungsangestellte bezgl. Beamtenstatus soll es sozusagen an den Kragen gehen. Die Löhne der Arbeitnehmer befinden sich seit Monaten im Sinkflug. Die Anerkennung der systemrelevanten Berufe, war anscheinend nur eine Floske, heute spricht da keiner mehr von. Lohn- und Rentenerhöhungen bleiben im Westen aus und im östlichem Teil Deutschlands nur geringfügig angepasst und die Preise - steigen und steigen. Bezahlbarer Wohnraum ist immer seltener zu bekommen. Die gut informierten Menschen in Deutschland, blicken mit großer Sorge in die Zukunft. Wichtige, hausgemachte Probleme werden taburisiert. Deutsche Großbetriebe werden seit Jahren von ausländischen Investoren aufgekauft. Selbst die Deutsche Bank soll uns angeblich nicht mehr gehören. Es gibt immer mehr Richter, die hinschmeisen, nur weil die Arbeit nicht mehr zu bewältigen ist. Immer mehr gut ausgebildete Menschen, wie es die Zahlen des Bundesstatistikamt belegen, kehren Deutschland den Rücken, dafür rücken immer mehr, nicht ausgebildete Menschen nach. Von wegen, "das sind alles Fachkräfte, die zu uns kommen". Oder: "Wir schaffen das" .Oder, einer der Standartsätze, wie: "Wir müssen aus Fehlern lernen". Lachhaft!, sage ich! Wenn ich dann noch höre, "Wir werden niemand zurücklassen", fehlen mir die Worte. Okay, mich überrascht das alles jetzt nicht sonderlich, denn vor langer Zeit habe ich genau diese Entwicklung vorhergesehen, damals hat man mich belächelt und ist kommentatorisch in einer unschönen Art über mich hergefallen, besonders als ich davon schrieb, dass es noch soweit kommen wird, dass man nach unseren Ersparnissen/Guthaben greifen wird. Ja, und genau das, ist jetzt auch noch eingetroffen!Zu meinem Ärgernis meldete ich mich dann beim Lokalkompass.de und später auch noch bei Myheimat.de ab.