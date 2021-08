Anzeige

Erneuerbare Energien in Afrika: Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt um Investitionen

Deutschlands Wirtschaft muss nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr in Afrika investieren - gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Also, es tut mir leid, aber diese Ansicht, kann ich als deutscher Bürger nicht teilen. Im Gegenteil, ich empfinde diese Ansicht von Angela Merkel, für uns deutsche Bürger und besonders für unsere Klimaaktivisten und überhaupt für unsere Jugend, wie ein Schlag ins Gesicht! Man muss kein Experte sein um zu wissen, dass diese Politik, nicht mehr die Politik ist, die Deutschland verdient hat.

Medienberichten zufolge muss Deutschlands Wirtschaft nach Ansicht von Angela Merkel (CDU) mehr in Afrika investieren - gerade im Bereich der erneuerbaren Energie, meint Angela Merkel. (Quelle: ZDFtext-Nachrichten Fr. 27.08.2021)

Meine Meinung: Dieses Bestreben, wo anders zu helfen, zu investieren, zeigt uns heute wo es hingeführt hat. Wir leben heute in Deutschland täglich auf "Pump", wie es der Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Hörfunk NRW diese Woche zum Ausdruck brachte.

Aber nein, Kanzlerin Merkel möchte unser hart verdiendes Geld, wie schon Anfangs ihrer Kanzlernominierung und in gewohnter Manier lieber im Ausland investieren.

Mein Fazit: Aus Fehlern nichts dazu gelernt! Traurig aber wahr!

