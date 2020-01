Erhöhung zum Jahreswechsel - Im Nahverkehr steigen viele Preise

Mit Beginn des neuen Jahres müssen Fahrgäste von Stadtbussen, Straßenbahnen und U-Bahnen für Tickets vielerorts wieder tiefer in die Tasche greifen.

Von den großen Verkehrsverbünden erhöhen zum Jahreswechsel die meisten die Preise. Die Erhöhungen liegen zwischen 1,3 und 3,3 Prozent. Das betrifft etwa Kunden im Ruhrgebiet, im Rheinland, in Berlin und Brandenburg, in den Großräumen Hamburg und Bremen sowie im Rhein-Main-Gebiet.Viele Kunden in Süddeutschland dagegen kommen ungeschoren davon. Im Zentrum von Augsburg ist Bus- und Tramfahren ab Januar sogar kostenlos. Das Angebot soll insbesondere die Luftqualität in der Innenstadt der 300.000-Einwohner-Kommune verbessern."Durch die City-Zone wollen wir den Parksuchverkehr verringern, die Innenstadt für Besucher attraktiver machen und den Einzelhandel stärken",sagte die zweite Bürgermeisterin Eva Weber (CSU).Die Kreisstadt Pfaffenhoven an der Ilm hatte bereits im Dezember 2018 kostenloses Busfahren eingeführt und die Nutzerzahlen deutlich gesteigert.

Luxemburg geht noch einen Schritt weiter, vom 1. März 2020 an ist Luxemburg das erste Land der Welt, in dem man für Busse und Bahnen keine Fahrkarten mehr braucht. Bus- und Bahnfahren ist dann völlig kostenlos. Nur die 1. Klasse der Bahn bleibt kostenpflichtig. Ticketschalter werden geschlossen. Kontrolleure bekommen neue Service-Aufgaben.

"Das steht uns einfach gut zu Gesicht und trägt enorm zum Image und zur Atraktivität Luxemburgs bei", sagt der liberale Premierminister Xavier Bettel zum Gratis-Nahverkehr.