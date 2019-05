Entwicklungshilfe - Oder: Wenn jemand eine Reise tut!

02.Mai 2019, Merkel in der Sahel-Zone, ein Pulverfass in West Afrika.

Wenn unsere Bundeskanzlerin, die Frau Dr. Angela Merkel andere Länder besucht, dann wird es für Deutsche Steuerzahler meist teuer! In ihrem Gepäck, wie immer, natürlich jede Menge Finanzmittel. Wie sollte es auch anders sein! Mit vollen Händen (mit ruhiger Hand) werden Steuergelder großzügig verteilt. Die eigene staatliche Verschuldung und die Unsicherheiten der Nehmer-Länder, sind da anscheinend nur zweitrangig. Mal so eben 60 Millionen Euro, wie es heute Morgen im Deutschlandfunk zu hören war, versprechen, oder anders ausgedrückt, verpulvern!Kanzlerin Merkel soll einem Medienbericht zu Folge, Burkina Faso und den Staaten der Regionalorganisation G5 Sahel Unterstützung im Kampf gegen islamistischen Terrorismus und für mehr Stabilität zugesagt haben.Während Zig-Millionen Menschen in Deutschland sich eine Unterstützung wünschen und sicherlich auch benötigen, werden mal so eben auf dem kleinen Dienstweg, debattenlos, den Sahel-Ländern Unterstützung zugesagt. Eine Frau, in Spendierhosen, so kann man (Frau) sich natürlich auch beliebt machen!