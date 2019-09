Energiewende - Gas und Strompreise angestiegen

Private Haushalte werden in Deutschland zur Kasse gebeten.





Deutschland möchte vorbildlich sein und Vorreiter werden. Wer nicht spart, soll zahlen!

Noch nie war der Strom für Privathaushalte in Deutschland so teuer wie in diesem Jahr. Nach Berechnungen der Bundesnetzagentur zahlen Privathaushalte im Durchschnitt mehr als 30 Cent für eine Kilowattstunde, der Preisanstieg in den letzten Jahren ist mit 3,3 Prozent der stärkste Anstieg der vergangenen Jahre.Auch Gas ist teurer geworden, erstmals seit 2014 sind die Gaspreise gestiegen. Der Durchschnittspreis je Kilowattstunde um fast 4,5 Prozent auf 6,34 Cent.Mehr zum Thema: https://www.myheimat.de/wesel/politik/private-haus...