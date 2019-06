Die Kindergeld-Debatte, in Deutschland eine anhaltende Debatte

Ein anderes mal betrifft es die bestehende Kinderarmut in Deutschland, die bekämpft werden soll und ein Vorschlag jagt den Nächsten!Um der Kinderarmut ein Ende zu setzen, schlagen nun die Grünen einen Garantiebetrag von monatlich 280 Euro pro Kind vor, quasi so eine Art Grundsicherung. Dieser Betrag soll nach Willen der Grünen unabhängig vom Einkommen der Eltern und des Kindesalters das heute bestehende Kindergeld und den Kinderfreibetrag ersetzen. Darüber hinaus sollen Eltern mit geringen - oder keinem Einkommen, zusätzlich noch einen Kinder-Zusatzbeitrag (Garantie Plus-Beitrag) bekommen, dieser soll allerdings vom Einkommen und Alter der Kinder in Abhängigkeit stehen. Die Grünen veranschlagen dafür 10 Milliarden Euro im Jahr.Meines Erachtens eine Investition mit Geld das nicht mehr da ist!Hinweis Quelldaten:Mir ist es wichtig, Sie bestmöglich zu informieren. Jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass die oben genannten Informationen mit Stand vom 13.06.2019 von Dritten stammen. Die Informationen gebe ich hier so an Sie weiter, wie sie mir zur Verfügung gestellt wurden.Möglichkeit auf Prüfung der Richtigkeit besteht meinerseits nicht.Mit besten WünschenSiegfried Walter