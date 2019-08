Die gespaltene Gesellschaft - Der Trend zur privaten Schule steigt weiter an

Der Trend zur privaten Schule steigt an, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer! - Tendenz steigend!

Wie heute morgen aus dem Rundfunk zu hören war, steigt der Trend zu den Privatschulen weiter an. Die Gesellschaft spaltet sich weiter, hieß es. Ausschlaggebend sollen die schlechten Zustände an deutschen Schulen sein.Eine Umfrage der Deutschen Presse Agentur ist ebenfalls zu diesem Ergebnis gelangt.Andere berichten von einer sozialen Selektion, oder vom schlechtem Niveau an staatlichen Schulen, von heruntergekommene Schulen und Universitäten usw.Außerdem, sind wir anscheinend in eine Zeit angekommen, in dem Lehrer das Interesse daran verloren haben, den Kindern Werte zu vermitteln.Diese Entwicklung war aber leicht vorher zu sehen, Kritiker können sich ein weiteres mal bestätigt fühlen!