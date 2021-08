Die ersten Auswirkungen der Massen - Amsterdam führt Touristenquote ein

20 Millionen ist Maximum: Amsterdam führt Touristenquote ein

Amsterdam führt eine Touristenquote ein. Die Obergrenze liege bei 20 Millionen Übernachtungen im Jahr, geht aus einer Verordnung der Stadt hervor. Die niederländische Hauptstadt will mindestens zehn Prozent weniger Übernachtungen und damit die hohe Belastung durch den Massentourismus eindämmen.Grundlage dieser Quote ist eine Bürgerinitiative. Im Jahr 2019 gab es fast 22 Millionen touristische Übernachtungen in Amsterdam. Durch die Corona-Pandemie ist der Tourismus aber nun total eingebrochen.Quelle: ZDFtext Nachrichten Mi. 11.08.2021