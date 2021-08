Deutschland zahlt Rekord Betrag in EU-Haushalt

Europäische Union - Deutschland überwies Rekord Betrag.

Laut Medienberichten (dpa) hat Deutschland im vergangenen Jahr 2020 trotz der Corona-Krise einen Rekordbetrag in den europäischen Gemeinschaftshaushalt eingezahlt.Nach Berechnungen der Deutschen Presse Agentur wurden 2020 netto etwa 19,4 Milliarden Euro nach Brüssel überwiesen. Frankreich steuerte unter dem Strich mit 9,5 Milliarden nur etwa halb so viel bei, Italien mit rund 6,3 Milliarden weniger als ein Drittel.Der in absoluten Zahlen

größte Nettoempfänger

war den Berechnungen der dpa zufolge Polen, das aus dem EU-Haushalt 12,4 Milliarden Euro sowie Rumänien und Ungarn mit je rund 4,7 Milliarden Euro.Brisant sind die Zahlungen vor allem wegen der großen Geldflüsse nach Polen und Ungarn. Beide Staaten stehen in der Kritik, weil ihnen gravierende Verstöße gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und andere Grundwerte der EU vorgeworfen werden. Immer lauter werden deswegen derzeit Stimmen, die sich für eine Kürzung von EU-Zahlungen an Ungarn und Polen aussprechen. "Wenn wir verhindern wollen, dass sich Ungarn und Polen weiter zu Autokratien entwickeln, muss die EU-Kommission die Auszahlungen von EU-Geld an Warschau und Budapest unmittelbar stoppen", forderte zum Beispiel der deutsche Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freimd.Selbst die Vizepräsidentin des Parlaments, Katarina Barley (SPD) äußerte sich jüngst ebenfalls klar in diese Richtung.Quelle: Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa), Süddeutsche Zeitung 06.08.2021,ZDFtext-Nachrichten 06.08.2021, sowie Recherche im Internet.