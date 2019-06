Deutschland sucht Fachkräfte - Italien und Portugal suchen deutsche Rentner

Rentner verlassen Deutschland - Immer mehr deutsche Rentner ziehen ins Ausland.

Während Deutschland händeringend nach Fachkräften sucht, suchen andere Länder, wie zum Beispiel Italien und Portugal nach deutschen Rentnern. Quasi Menschen, die den Arbeitsmarkt- und die Sozialkassen nicht belasten und die Kaufkraft erhöhen.Das Angebot an Immobilien für deutsche Rentner steigt stetig mit verlockenden Angeboten an. Renovierte Häuser mit Wohnflächen um die 90 Quatratmeter mit direktem Blick aufs Meer z.B., keine Seltenheit und das Ganze für unter 100.000 Euro, also im Bereich 90.000 Euro. Außerdem werden Steuervorteile und bezahlbarer Mietwohnraum angeboten.