Deutschland Spitzenreiter!

Vertraulicher Kommissionsbericht: Deutschland ist Top-Asylziel in EU.

Spitzenreiter in der EU.

Mit 47.231 neuen Asylanträgen ist Deutschland in den ersten sechs Monaten des JahresDas berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf einen vertraulichen "Situationsbericht: Migrations- und Flüchtlingssituation" der EU-Kommission zur aktuellen Migrationslage in Europa.Hinter Deutschland folgen Frankreich (32.212 Asylanträge), Spanien (25.823)und Italien (20.620). Schlusslichter in der EU sind Lettland (58) Estland (30) und Ungarn mit lediglich 19 Asylanträgen bis Ende Juni.