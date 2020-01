Deutlicher Anstieg von Altersarmut in Deutschland - plus 215.000 Betroffene innerhalb eines Jahres.

Die Zahl der Rentner und Pensionäre die in Deutschland als armutsgefährdet gelten, ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Laut neuesten, bisher unveröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts stieg deren Zahl im Jahr 2017 um 215.000 auf 3,2 Millionen Menschen an. Darüber berichtete das ARD - Magazin Monitor, dem die Zahlen vorliegen. Aktuellere Zahlen aus den Jahren 2018 und 2019 liegen bisher noch nicht vor.(Quelle: WDR 09.01.2020)