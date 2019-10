Das Jahr 2020 verspricht keine guten Aussichten

Wann wird der Sommer eigentlich mal wieder richtig schön! Quatsch, der Sommer ist ja gerade erst einmal vorbei. Aber wann wird der Strom eigentlich mal wieder billiger?

Strompreise könnten steigen: EEG-Umlage steigt 2020 deutlich,

so eine heutige Nachricht.Stromkunden in Deutschland müssten sich im kommenden Jahr auf höhere Preise einstellen, heißt es.Die Umlage zur Förderung von Ökostrom als wichtiger Bestandteil des Strompreises soll 2020 um mehr als fünf Prozent ansteigen. Das gaben die Betreiber der vier größten Stromnetze bekannt.Die sogenannte EEG-Umlage beträgt im kommenden Jahr 6,756 Cent pro Kilowattstunde und ist damit um 5,5 Prozent höher als in diesem Jahr mit 6,405 Cent.Die EGG-Umlage ist ein wichtiger Bestandteil des Strompreises. Sie macht ungefähr ein Viertel aus.