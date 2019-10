Busse und Bahnen sind zu teuer, oftmals bleiben Busse an Wochenenden leer

Bürgerunfreundlich, nicht bezahlbar, klimaschädlich, viele Menschen ist Bus und Bahnfahren in Wesel einfach zu teuer.

Von wegen Entlastung, Entlastung für den Bürger - jeder muss künftig mehr bezahlen!

Eine einfache Fahrt von Wesel nach Duisburg kostet 12,80 Euro. Mehr als 45 Prozent der Beschäftigten im Kreis Wesel arbeiten in Teilzeit oder Leiharbeit oder sind geringfügig beschäftigt. Mehr als 50.000 Menschen im Kreis Wesel, die von Transferleistungen leben müssen, werden am Recht, auf Mobilität gehindert. Im VRR werden derzeit 38,65 Euro für ein Sozialticket verlangt. In den Regelsätzen für Hartz IV - Betroffene werden aber nur 28,39 Euro ausgewiesen. Wie kann es sein, dass Menschen 9,1 Prozent ihres Einkommens für ein Ticket ausgeben müssen, mit dem sie am Wochenende nicht einmal ihre/n Ehepartner mitnehmen dürfen. Hinzu kommt, dass die Reichweite des Tickets gerade in einem ländlich geprägten Kreis Wesel nicht ausreicht. Während die meisten Menschen in unserem Land mit einem günstigen Flugticket um die halbe Welt reisen können, kommen arme Menschen mit einem teuren VRR-Sozialticket nicht über ihren Landkreis hinaus. Arbeitsstellen, Freunde oder nächste Verwandte in Oberhausen oder Duisburg bleiben für sie unerreichbar.Quellangabe: Textausschnitte vom Einladungsflyer der Stadt Rheinberg zum Klimaschutz: Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Heiner Monheim. Thema: Wie schaffen wir die Verkehrswende am Niederrhein?Bürgernah, bezahlbar, klimafreundlich!Mittwoch, 20. November 2019 Infostände ab 18:00 Uhr. Eintritt frei! Stadthalle Rheinberg Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg