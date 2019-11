Bundeskanzlerin Merkel in Indien - Merkel verspricht Investionen von einer Milliarde Euro

Digitalisierung und Klimaschutz: Merkel und Modi für Kooperation.

Zum Abschluss ihres Staatsbesuchs hat Kanzlerin Merkel Investionen von einer Milliarde Euro in nachhaltige Mobilittät versprochen. Außerdem will sie die Anwerbung von Fachkräften beschleunigen und ein Freihandelsabkommen voranbringen. Mehr dazu hier: https://www.tagesschau.de/ausland/merkel-indien-11... Deutschland und Indien wollen bei Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Indien habe gerade in diesen Bereichen ein großes Potenzial sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den fünften deutsch-indischen Regierungskonsulationen in der indischen Hauptstadt Neu Delhi.Beide Länder seien durch strategische und freundschaftliche Beziehungen verbunden. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von einer weitreichenden strategischen Zusammenarbeit.