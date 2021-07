Brisante Corona Medienmeldung - Die Hospitalisierung als Leitindikator

Hospitalisierung der neue Corona-Indikator.

Die Inzidenzzahl (Anzahl der Neuinfizierten innerhalb von 7 Tagen) soll nicht mehr der alleinige Indikator über Corona-Maßnahmen entscheiden.Die Wende: Hin zur Hospitalisierung, heißt es neuerdings - Das Robert Koch- Institut (RKI) begründet diese Entscheidung (laut eines Medienartikels), mit der: "Konsequenzen zunehmender Grundimmunität."Für mich stellt sich die Frage: Haben wir in der Corona-Zeit vielleicht einfach nur dazu gelernt, oder ist es einfach nur so wie? :

"2 x 3 macht 4 und Drei macht Neune! Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt."

Auffällig auch:

(Pippi Langstrumpf)Aktuell keine TV-Bilder mehr von Leichensäcke, Särge und deren Abtransport. Keine Berichterstattung oder Aufzeichnungen von Intensivpatienten, Intensivbetten, überhaupt nichts mehr angsteinflößendes oder negatives, so zu mindest meine Wahrnehmung.Stattdesen nur noch Party- und Urlaubsbilder, oder feiernde fröhliche Menschen. Bilder vom Fussball und sonstigen Sportarten. TV - Bilder von Theaterhäusern, Tierpark usw.Haben anders denkende, also die sogenannten "Querdenker" vielleicht gar nicht so quer gedacht? Ach, wo ich gerade "Querdenker" schreibe, fällt mir ein: Wo sind sie eigentlich?, die sogenannten Querdenker, man hört und sieht nichts mehr!