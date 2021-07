Brisante Corona Medienmeldung - Die Hospitalisierung als Leitindikator (Aktualisiert)

Hospitalisierung der neue Corona-Indikator.

Die Inzidenzzahl (Anzahl der Neuinfizierten innerhalb von 7 Tagen) soll nicht mehr der alleinige Indikator über Corona-Maßnahmen entscheiden.Die Wende: Hin zur Hospitalisierung, heißt es neuerdings - Das Robert Koch- Institut (RKI) begründet diese Entscheidung (laut eines Medienartikels), mit der: "Konsequenzen zunehmender Grundimmunität."Für mich stellt sich die Frage: Haben wir in der Corona-Zeit vielleicht einfach nur dazu gelernt, oder ist es einfach nur so wie? :

"2 x 3 macht 4 und Drei macht Neune! Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt."

Auffällig auch:

(Pippi Langstrumpf)Aktuell keine TV-Bilder mehr von Leichensäcke, Särge und deren Abtransport. Keine Berichterstattung oder Aufzeichnungen von Intensivpatienten, Intensivbetten, überhaupt nichts mehr angsteinflößendes oder negatives, so zu mindest meine Wahrnehmung.Stattdesen nur noch Party- und Urlaubsbilder, oder feiernde fröhliche Menschen. Bilder vom Fussball und sonstigen Sportarten. TV - Bilder von Theaterhäusern, Tierpark usw.Haben anders denkende, also die sogenannten "Querdenker" vielleicht gar nicht so quer gedacht? Ach, wo ich gerade "Querdenker" schreibe, fällt mir ein: Wo sind sie eigentlich?, die sogenannten Querdenker, man hört und sieht nichts mehr!Aktualisierung: 12.07.2021

Kliniken befürchten Mehrbelastung

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) sieht die Pläne für erweiterte Meldepflichten zu Covid-19-Patienten kritisch. Die Inzidenz der hospitalisierten Fälle sei ein wichtiger Indikator, hieß es. Eine Meldepflicht der Hospitalisierungen einzuführen, sei aber wenig hilfreich, weil die wichtigsten Punkte bereits an die Gesundheitsämter gemeldet würden.Man stehe für einen Austausch bereit, um notwendige Meldedaten zu erheben."Bürokratische Mehrbelasten ohne Erkenntnisgewinn sind aber zu vermeiden."(Quelle Aktualisierung: ZDFtext Nachrichten Mo 12.07.2021)