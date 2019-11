Bei IS-Rückkehrern: Seehofer verspricht Überprüfung

Öffentlich zugänglichen Nachrichten zufolge hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) angesichts der Rückkehr mutmaßlicher IS-Anhänger nach Deutschland sorgfältige Überprüfung angekündigt.

"Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass jeder Einzelfall von deutschen Behörden sorgfältig geprüft wird", sagte Seehofer."Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Rückkehrer mit Verbindungen zum IS zu einer Gefahr in Deutschland werden."Die Türkei hatte mitgeteilt, dass zehn Deutsche mit Verbindungen zum IS abgeschoben würden.