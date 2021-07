Beamtenstatus - Wird der noch gebraucht, oder kann der weg?

Beamte in öffentlichen Verwaltungen - Verwaltung kommt auf den Prüfstand.



"Abschaffung des Sonderstatus: Vorstoß gegen Bundestags-Renten"

Die jungen Liberalen im Kreis Wesel sprechen sich für eine drastische Verringerung der Anzahl von Beamten in öffentlichen Verwaltungen aus.Ein hoher Bestand an Beschäftigten sei nicht mehr zeitgemäß und hinderlich für die Prozessoptimierung im öffentlichen Sektor, heißt es in einem Artikel der Online-Zeitung "Lokalklick" Rhein-RuhrAktuell, nicht nur ein Denkanstoß der Weseler "Jungen Liberalen" (JuLi), nach Recherche lässt sich feststellen, dass dieser Gedanke, deutschlandweit Fahrt aufnimmt.Viele Dinge sind in den letzten Jahren nicht vorangekommen, in eine Schieflage geraten, Versäumnisse und Fehler werden öffentlich eingeräumt."Wir sind in kaum einem Bereich perfekt", wie es Ministerpräsident Stephan Weil in der Talkshow bei Markus Lanz am 05.05.2021 ausdrückte."Wir haben viel zu lange zu wenig getan", wie es Maybrit Illner ausdrückte."Das Fundament ist stabil, aber wir haben auf allen Etagen Renovierungsbedarf".(Friedrich Merz, CDU Politiker) - "Politiker", genau!, das ist jetzt das Schlagwort, bei dem mir direkt folgender und zum Thema passender Artikel (Quelle: ZDFtext Nachrichten Sa. 03.07.2021) einfällt:"Abgeordnete mehrerer Fraktionen fordern in einem gemeinsamen Vorstoß, Schluss zu machen mit dem Sonderstatus der Bundestagsabgeordneten bei der Altersversorgung. Die aktuelle Regelung sei "nicht mehr zeitgemäß", heißt es in einer Erklärung von Abgeordneten der Union, SPD, Linken, FDP und Grünen.Bundestagsabgeordnete sollten künftig für ihr Alter vorsorgen. Die derzeitige Altersentschädigung, ist im Grundgesetz festgeschrieben und soll die Unabhängigkeit der Parlamentarier sicher".Mein Fazit: Vorerst wird nichts entschieden, die Regierung geht jetzt erst einmal in die Sommerpause und danach in den Wahlkampf.