Autogipfel - Milliardensubventionen für die Industrie

Verkaufshilfe für Stromer!



Wo künftig die E-Autos geladen werden sollen, blieb beim Autogipfel mehr oder weniger unklar.Stattdesen zahlt der Staat Milliardensubventionen um der Industrie zu helfen, die E-Autos zu verkaufen.Zeitgleich kündigt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei der Konferenz "Wasserstoff und Energiewende" in Berlin an, die Wasserstoff-Technik und den Ausbau der Wasserstofftankstellen voranzutreiben. "Wir müssen bei Wasserstoff die Nummer 1 in der Welt werden", sagte Altmaier.Weitere Informationen zum Beitrag bezgl. Wasserstofftechnologie gibt es hier: https://www.afp.com/de/nachrichten/3960/politik-un... Hinweis in eigener Sache:Mir ist es wichtig, Sie bestmöglich zu informieren, auch um Sie zum Kommentieren anzuregen. Jedoch muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die oben im Beitrag genannten Informationen von Dritten erhalten habe. Die Informationen werden so an Sie weitergegeben, wie sie mir zur Verfügung stehen, bzw. erhalten habe. Den Inhalt kann ich nicht prüfen.