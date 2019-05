Aufruf zur Europawahl 2019

Wesel : Europawahl 2019 | (Quelle: 08.05.2019 Pressemitteilung Stadt Wesel)

Der Landrat Dr. Ansgar Müller, die Bürgermeisterin der Stadt Wesel, sowie die kreisangehörigen Bürgermeister des Kreises Wesel, rufen ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Europawahl 2019 auf.

Wir alle sind am Sonntag, dem 26. Mai 2019 dazu aufgerufen, uns an der Europawahl 2019 zu beteiligen.

Europa gehört uns allen!

Unsere Stimme wird in einem Europa für eine politisch gute Vertretung benötigt,gehen Sie wählen und motivieren Sie auch andere, heißt es.Die Stimmabgabe wäre der erste Schritt, zur europäischen Demokratie beizutragen.Angesprochen wird in der Pressemitteilung auch, dass die Bedeutung der Europawahl in Deutschland oft unterschätzt wird. Dabei sollte man doch bedenken, dass die Gesetzgebungskompetenz und die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds bis in den Ebenen jeder Kommune wirkt, also die Kommunen, wo wir Bürger leben und arbeiten.Eine bisher nie dagewesene lange Friedensperiode in unserer Geschichte, hätten wir der Europäischen Union zu verdanken. Viele Angelegenheiten, wie zum Beispiel: Sicherheits- u. Handelsinteressen, der Klimawandel, die Migration, die Digitalisierung könnten nicht von jedem Mitgliedstaat allein gemeistert werden, hierzu wird eine Gemeinsamkeit der Europäischen Union benötigt. Auch sei es sinnvoll, dass die Europäische Union weiterentwickelt wird.Wieviele Abgeordnetensitze gibt es eigentlich im Europäischen Parlament, also wieviele Abgeordnete vertreten die EU-Bürgerinnen und Bürger eigentlich? Eine Frage, die sich bestimmt so mancher fragen wird, ehrlich gesagt, bzw. geschrieben, diese Frage stellte ich mir auch!Kurz gefasst hat meine Recherche folgendes dazu erbracht: Seit dem 1. Juli 2014 hat das Europäische Parlarment 751 Abgeordnete. Im Fall des Brexit (EU-Austritt des Vereinigten Königreichs) werden in der Wahlperiode 2019 bis 2024 insgesamt 705 EU-Abgeordnete die EU- Bürgerinnen und Bürger vertreten.Mitgliedstaaten stellen je nach ihrer Größe mindestens sechs, maximal 96 Abgeordnete ab.Mein Fazit: Wahrscheinlich müssen wir, Bürgerinnen und Bürger nach der EU- Wahl, wieder einmal mit einem aufwendigen, vielleicht für den "Einzelnen" auch spannendem Personalgerangel rechnen!