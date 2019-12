Armut in Deutschland: Mehr Rentner an den Tafeln

Lebensmittel für Bedürftige.

940 Tafeln

10 Prozent

1,65 Millionen.

20 Prozent

430.000

Mehr Menschen in Deutschland versorgen sich an den Tafeln mit Lebensmitteln. Die Zahl an densei gegenüber dem vergangenen Jahr umgestiegen,sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Sie liege beiBesonders groß sei die Nachfrage älterer Menschen, sagte Brühl."Die Zahl der Rentner unter den Tafelkunden ist innerhalb eines Jahres umaufgestiegen."Brühl forderte deshalb Unterstützung der Politik.