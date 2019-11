Amerika - Die Weltpolizei zieht sich zurück

Die Weltpolizei Amerika zieht sich aus den Krisengebieten zurück.



Amerika handelt und holt seine Soldaten nach Hause.

In Spitzenzeiten sollen laut Medienberichten in den Krisengebieten bis zu 1.200.000 amerikanische Soldaten im Einsatz gewesen sein. Präsident Barack Obama hatte schon zu seiner Zeit den Truppenabzugs -Trend angekündigt, also von daher gab es ausreichend Zeit, gegen zu steuern.Anscheinend kann Europa den vor Jahren angekündigten amerikanischen Rückzug nicht, oder nur sehr träge folgen.