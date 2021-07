Warum haben sich diese Elefanten auf den Weg gemacht, was steckt da hinter?!

Die zur Zeit berühmteste Elefantenherde der Welt.

Zufällig lese ich es jetzt schon zum zweiten mal innerhalb eines Monats, dass sich 15 asiatische Elefanten in der chinesischen Provinz Yunnan, die an Myanmar, Laos und Vietnam grenzt, auf den Weg gemacht haben und bereits 500 km weit gewandert sind.Warum? und wo soll es hingehen? Diese Frage stellen sich viele Verhaltensbiologen, die Experten stehen vor einem Rätsel, heißt es im Artikel der Zeitschrift "Bild der Frau" Ausgabe 27/2021"Eigentlich bleiben die Jumbos in ihrem angestammten Lebensraum, solange sie nicht gestört werden. Für Aufsehen sorgt die Tour weltweit - und für Kummer bei Dorfbewohnern, die Tiere trampeln ganze Ernten platt. Polizisten und 14 Drohnen beobachten die Herde, versuchen sie von Menschen und Siedlungen fernzuhalten. Das stresst die Dickhäuter allerdings nicht - die gönnen sich unterwegs regelmäßig ein kuscheliges Nickerchen", so die Beschreibung im Artikel der illustrierte Zeitschrift.Irgendwie finde ich die Angelegenheit interessant. Mal sehen, ich schau mal, was im Internet noch an Informationen ...