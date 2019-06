Steingartengewächse - Kleine Pflanzen mit großer Gestaltungsmöglichkeit.

Blühtezeit Steingartengewächse - Steingartengewächse setzen der Fantasie nur wenig Grenzen.

Die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten ist beeindruckend. Ob als Hangpflanze,Garten-Freilandpflanze, Kübelpflanze, Balkonkastenpflanze, Teichrandpflanze, Schalenpflanze, Dekopflanze, vieles ist möglich und nur wenig unmöglich. Dekorative Akzente lassen sich mit Steingartenpflanzen leicht und mit wenig Aufwand umsetzen.Allerdings dürfen Steingartengewächse sich nicht selbst überlassen bleiben. Steingartenpflanzen benötigen eben so Pflege wie der Rest des Gartens. Besonders auch dann, wenn sie in Schalen, Blumentöpfen, oder ähnlich eingeengt gepflanzt wurden.In der Bildergalerie eine kleine Auswahl meiner Steingartengewächs-Gestaltung.Viel Spaß beim Betrachten der Bilder! Wenn, dann klicken Sie bitte auch den Vollbildmodus an.