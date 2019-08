Nachahmenswerte Aufforstung

353 Millionen.

vier Milliarden Bäume

353 Millionen Bäume wurden innerhalb von zwölf Stunden in Äthiopien geflanzt.Bis Oktober sollen essein.Mit der Aufforstung will das Land, bzw. die Regierung gegen die Auswirkungen des Klimawandels wie Dürren und Überschwemmungen kämpfen.Damit möglichst viele bei der landesweiten Aktion mitanpacken konnten, blieben Staatliche Behörden und Schulen geschlossen. Selbst der Regierungschef Abiy Ahmed half bei dieser Aktion tatkräftig mit und pflanzte Bäume.Wieviele Bäume die Gruppe Fridays for Future bis zum heutigen Tag pflanzen, bzw. Pflanzaktionen erwirken konnte, lesen Sie hier: https://de.blog.ecosia.org/25-000-baume-fur-friday... . Anscheinet ist im Zuge der Initiative Fridays for Future bis zum heutigem Tag nicht ein Baum in Deutschland gepflanzt worden, zumindest ist es nicht anders zu ermitteln!Bekannt ist nur, dass Fridays for Future eine große, professionelle, laute Gruppe junger Menschen ist, die sich für eine gemeinsame Überzeugung einsetzt und sich mittlerweile zum Politikum entwickelt hat.Wenn Sie liebe Leser, mehr über diese Pflanzaktion aus Äthiopien lesen möchten, dann geben Sie einfach in ihrem Browser folgendes ein: "Äthiopien pflanzt 353 Millionen Bäume"