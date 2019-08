Landwirte fordern finanzielle Unterstützung

Niederrhein: Bauern fordern finanzielle Hilfe.

Verursacht durch Hochwasser standen am Niederrhein 2016 viele landwirtschaftliche Flächen unter Wasser, danach zwei trockene von Dürre geplagte Sommer 2018/19 in Folge. Hinzu die hohen Pachtverträge, Preiskämpfe, Versicherungspreise der Äcker, die Wasserberieselung und vieles mehr, veranlasst die Landwirte zum Hilferuf!"Das alles geht an die Existenz", meinen die Bauern am Niederrhein.So wie ich es heute Morgen aus dem Rundfunk verstanden hab', soll ein 2000 m² großes Ackerland/Maisfeld ca. 3000 Euro an Versicherungsprämie im Jahr kosten. Hier fordern z.B. die Niederrheinischen Bauern, dass der Staat, so wie es in einigen Ländern auch gehandhabt wird, die Hälfte davon übernehmen könnte.