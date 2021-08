Hohe Sommerblüher, Sonnenblumen - Über die Dachrinne hinaus wachsend

Sommer 2021, anscheinend ein gutes Jahr für Sonnenblumen.

Sonnenblume wächst über Dachrinnen-Höhe hinaus. Im Vorgarten nahe am Haus stehend, wächst eine unserer Sonnenblumen gewissermaßen der Sonne entgegegen, mittlerweile hat sie die Höhe der Dachrinne überschritten.Sie wächst und wächst..., der Blütenansatz dagegen üppig! Aber gut, was nicht ist, kann sich ja noch entwickeln, bzw. heranwachsen. Der Sommer ist ja noch nicht vorbei! Mal abwarten, wie sie sich weiter entwickelt, diese Sonnenblume! Wenn man sich mal so umschaut, scheint das Jahr 2021, sowieso ein ideales Jahr für Sonnenblumen zu sein, so zumindest mein Eindruck.