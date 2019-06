Die Wanderimkerei, eine hohe wirtschaftliche Bedeutung

Die Biene, ein Insekt gewinnt an Bedeutung - Zukunftorientierte mobile Bienenstöcke

Die Biene, ist uns meist als Honigbiene bekannt, heute wird diese Biene auch vermehrt als Wanderbiene eingesetzt, also als kleine, fleißige Bestäubungsmaschine. Die Biene gewinnt zur Freude der Imker, dadurch natürlich auch an Wert. Das Interesse an Wanderbienen hat mittlerweile auch in Deutschland zugenommen. So wie es sich darstellt, haben mobile Bienenstöcke anscheinend gute Zukunftsaussichten!