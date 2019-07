Das etwas andere Rind - Highland-Cattle

Das schönste Rind unter der Sonne ist das Highland-Cattle.

Eine am Weidenzaun befestigte Informationstafel, beschreibt das Highland-Cattle Rind wie folgt:Mit seinen langen Fell ist es absolut winterhart und wetterfest. Es benötigt keinen Stall. Regen und Wind können den Naturpelz nicht durchdringen. Selbst Schnee bleibt auf dem isolierenden Haarkleid liegen. Die Stärke einer Highland-Kuh ist das ohne Hilfe auf der Weide geborenen Kalb, das dann solange am Euter saugt, wie es in der Natur üblich ist. Kalbungen können problemlos auch bei minus 20°C und bis ins hohe Kuhalter, von 15 bis 20 Jahren, erfolgen.

Gesundes Futter - schmackhaftes Fleisch

Das etwas andere Rind - natürlich, schön, wetterhart, zahm, wirtschaftlich, schmackhaft.

Aus den frischen Kräutern und Gräsern auf der Naturwiese im Sommer und duftigem Heu im Winter, erbringt das Highland Cattle, durch die gesunde Bewegung an der frischen Luft, ein außergewöhnlich schmackhaftes Fleisch.So der Schlusssatz auf der Infotafel.