Anlässlich 777 Jahre - Die Stadt Wesel schenkte sich einen Wald.

Wesel : Jubiläumswald |

Aufreger der Woche!

Ein grünes Geschenk vegetiert vor sich hin - Ungeachtet, verkümmert und vertrocknet durch die anhaltende Trockenheit.

Anlässlich des 775. Geburtstags der Stadt Wesel schenkte sich die Stadt Wesel zwei Jahre später zum Schnapszahl-Geburtstag 777, im Jahr 2018 einen Wald. Nicht so einen Wald, wie Sie sich jetzt vielleicht einen Wald vorstellen, liebe Leser. Nein, so einen Wald nicht! Genauer ausgedrückt, sollte es später mal ein Wald auf dieser 1,75 Hektar großen städtischen Fläche, an der Feldstraße in Wesel-Obrighoven werden, eine kleine Erholungsoase, mit feinkörnig geschotterten Wegen, hölzernen Sitzbänken, Laubbäumen, Sträucher umsäumt mit Kraut- Gras- Wildgewächsen und Blumenflächen, aus denen später mal ein richtiger Wald mit Erholungscharakter entsteht. Ein 70.000 Euro Neuanpflanzungs-Projekt mit Zielausrichtung: Wald und Erholungsraum für die nächste Generation. Ein Geschenk an die nächste Generation, ein Ausgleich für bauliche Eingriffe in die Landschaft (Stichwort Ökokonto) so die Aussagen der Stadtverantwortlichen. Oder wie ich behaupte, um den gesetzlichen Verpflichtungen der Neuanpflanzung gerecht zu werden, für Bäume die in den letzten Jahren Im Kreis Wesel gefällt wurden.Und heute, Monate später, eine vertrocknete, vernachlässigte und karge Landschaft. Kraut- Gras,- Wildgewächse und eine Vielzahl von Laubbäumen vertrocknet, ohne die versprochenen Blumenflächen, weit und breit keine Biene oder Hummel auszumachen!Nach dem Motto: "Nach mir die Sinflut"

Geht man so mit einem Geschenk um, behandelt man so ein Geschenk, ein Geschenk der Natur?

Zugegeben, neu angepflanzte Bäume, Sträucher und Pflanzen können nicht alle angehen, oder auf Dauer durchkommen.Damals hat man dies auch so erwähnt. das muss ich fairerweise hier auch erwähnen. Aber was dort jetzt und in letzter Zeit auf diesem 1,75 ha großen Landstück abläuft, bzw. festzustellen ist, oder besser ausgedrückt dahin vegetiert und verkümmert, ist garantiert nicht wachstumfördernd und mit dem damaligen "Gelaber" der Einweihungsgäste im Einklang zu bringen.Meine Meinung, das ist, gerade jetzt wo Natur, Umwelt und Klimaschutz in aller Munde ist, eine Vernichtung junger Pflanzen und Bäume im großen Stil. Eine Verschleuderung von Steuergeldern, die man nachgehen sollte.Bemerkung: Die Bildergalerie zeigt nur eine Auswahl, natürlich kann ich hier nicht alle vernachlässigten Jungbäume fotografieren und zeigen. Alle Fotos sind brandaktuell und mit dem Smartphone erstellt.Mit besten WünschenSiegfried Walter