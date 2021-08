Mund-Nasen-Schutzmasken werden oft achtlos entsorgt

Sie liegen auf dem Gehweg, auf der Straße, am Straßenrand, auf Pflastersteinen, in Grünanlagen, in Einkaufswagen, in Einkaufswagenbehausungen, baumeln an Rückspiegeln, liegen auf dem Armaturenbrett, hängen am Fahrradlenker, hängen unterm Kinn, an Ellenbogen und liegen im Restaurant auf dem Tisch.Man braucht nicht lange nach ihnen suchen, es nimmt wirklich nur wenig Zeit in Anspruch, um sie zu finden.