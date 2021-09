In Bio-Qualität? - Alles "Bio" oder was? Jetzt drehen sie völlig durch!

Alles "Bio", ohne "Bio" läuft nichts mehr.

Anscheinend wird alles immer bekloppter!

Die Hauptsache, es steht Bio drauf.

Ob echt, unecht, Makulatur, geschütztes Siegel, ungeschütztes Siegel, völlig egal! Allein die Kennzeichnung "Bio-Qualität" regt schon zum Kauf an. Und auf den Wochenmärkten ist auch ohne Siegel sowieso

alles Bio

, da reicht meist ein gewisser Preis, ein künstliches Gehabe von Käufern und Verkäufer allein schon aus. "Meine Güte", wenn ich so einige (nicht alle wohlbemerkt) Charakterien auf den Wochenmärkten beobachte, da vergeht mir die Laune zum Einkauf. Sie stolzieren mit ihren Leinensäckchen so, als wenn es wichtig wäre, gesehen zu werden! Nach dem Motto, schaut her, ich kaufe meine Lebensmittel auf dem Markt, ich bin ja so Öko!"Seit die Discounter in den boomenden Ökomarkt drängen, hat sich die einstige Nischenbranche grundlegend gewandelt. Die Waren werden industriell und rund um den Globus produziert. Weil das Geschäft boomt, wird es zugleich immer unübersichtlicher - und anfällig für Betrüger", so die Feststellung im "DER SPIEGEL" Ausgabe 36/2007, bezgl.

Bio.