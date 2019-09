Friday for Future? Müssen wir uns das gefallen lassen?

Müssen wir uns das, von diesen "Gören" gefallen lassen?

Alle, die wie ich, in den 50er oder 60er geboren wurden, müssen uns heute anhören, wir ruinieren der Jugend das Leben. Ich muss Euch enttäuschen, denn in meiner Jugend wurde nachhaltig gelebt.Strümpfe und Strumpfhosen wurden gestopft. An Pullover wurden längere Bündchen gestrickt. Hosen wurden mit bunten Borden verlängert. Zum Einkaufen und zur Schule musste ich mehrere Kilometer zu Fuß laufen, transportiert wurden die Einkäufe in einem Netz. Wenn die Kleidung nicht mehr brauchbar war, wurden alle noch verwertbaren Dinge wie Knöpfe oder Reißverschlüsse abgetrennt und der Rest für Flicken oder Putzlappen genutzt.Geschenkpapier wurde vorsichtig geöffnet um es wieder zu verwenden.Wir sammelten Altpapier und Flaschen mit der Schule und halfen bei der Kartoffelernte.Ich könnte noch mehr dieser Art der Nachhaltigkeit aufzählen, stattdesen muss man sich von Rotzlöffeln die sich mit dem SUV zur Schule kutschieren lassen, alleine wahrscheinlich einen 20 mal höheren Stromverbrauch haben als wir in unserer gesamten Jugend, sagen lassen, wir ruinieren ihr Leben.Wir hatten keine elektronischen Spiele, unser WhatsApp waren Zettel unter der Bank in der Schule verteilt, wir verabredeten uns mündlich, Telefon gab es keins - das war für Notfälle gedacht. Diese dämlichen Gören wollen mir etwas über Umweltschutz erzählen, werfen ihre Kleidung nach zweimal tragen weg, produzieren Müll ohne Ende, verbrauchen seltene Erden und müssen immer die neuesten Geräte besitzen.Auf euren Demos lasst ihr Euren Müll von Sklaven wegräumen und am Wochenende geht es zum nächsten Open Air Konzert zum Koma-Saufen, auch euer Koma-Saufen gab es früher nicht. So und wenn ihr dann einmal so nachhaltig lebt wie meine Genaration gelebt hat, dann dürft IHR gerne streiken.Quelle: WhatsApp-Verteiler mit Hinweis, das dieser Beitrag gerne geteilt oder kopiert werden darf.