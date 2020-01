Aufreger der Woche! Unfassbar! Schlechtes Image - Grünpflanzen vernachlässigt!

Und das von einer Partei, von der man es am wenigsten erwarten sollte.



Können Sie sich vorstellen liebe Leser, dass mehrere halb vertrockene Zimmerpflanzen in Töpfen mit angegrauter "Uralterde" in einem Schaufenster im Eingangsbereich und dann noch straßenseitig in einem Bürgerbüro der Grünen stehen, das täglich belegt ist?Also, ich wundere mich darüber schon lange nicht mehr, seit dem ich in Wesel wohne!