Brandaktuell, der Aufreger zum Wochenende - Großes Feuerwerk am Rhein. PPP-Tage 2019 - Die Hansestadt Wesel feiert

PPP-Tage 2019, das Stadtfest in Wesel, Freitag 02. bis Sonntag 04. August.

Wesel : Flugplatz Römerwardt |(Programmübersicht in der Bildergalerie, Programmänderungen vorbehalten) Weitere Informationen: https://www.wesel-tourismus.de/mark/themen/veranst...

Großes Feuerwerk am Rhein!

Samstag, ca. 22:15 UhrSicherlich denken Sie jetzt, "Wie"?, großes Feuerwerk!, im August ein großes Feuerwerk, wo doch alle von Umwelt- und Klimaschutz reden! Sie denken richtig! Genau so hab' ich auch gedacht!

Das Feuerwerk der diesjährigen PPP-Tage steht natürlich nicht im Zeichen des Umweltschutzes! Wo sind sie, die Wesel Umweltaktivisten, wo haben sie sich verkrochen, die Musterfrauen und Mustermänner, die für die Umwelt plädieren! Wird sich hier, wie in gewohnter Manier einfachshalber wieder einmal weggeduckt?

17-minütige

Pauken, Plunder, Promenade.

"Das Feuerwerk der diesjährigen PPP-Tage steht im Zeichen des 50. Jubiläums der Musik- und Kunstschule der Stadt Wesel. Die Lieder die das knappHöhenfeuerwerk mit Feuer in einen perfekten Einklang bringen, werden in diesem Jahr alle einen klassischen Hintergrund haben oder mit klassischen Instrumenten inszeniert sein."(So ist es dem Flyer zu entnehmen).Man muss sich das einmal vorstellen, ein 17-minütiges großes Feuerwerk, was das für die Tier- und Umwelt bedeutet! Gerade hier am Niederrhein in Rheinnähe, angrenzend an Landschafts- und Naturschutzgebieten, da wo sich sehr viele Wasservögel niedergelassen haben und Feuerwerke umweltkritisch betrachtet werden! Den Besuchern wird ein umfangreiches Programm geboten (Siehe Programmübersicht) Hätte man da nicht auf dieses spezielle Feuerwerk verzichten können? Das im übrigen auch noch von Schiffen auf dem Rhein abgeschossen wird! Ist das wirklich nötig? Oder sollten wir diese Tradition weiter pflegen? Uns einfach nicht alles nehmen lassen? Wie stehen Sie dazu liebe Leser?Ja und, was bedeutet eigentlich die Abkürzung PPP-Tage?, bestimmt werden Sie sich diese Frage jetzt stellen!PPP steht für: