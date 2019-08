Zukunftsvision - Wo geht die Reise hin - Was folgt nach der Digitalisierung?

Vorwärts oder Zurück, Zukunft oder Vergangenheit, Raumgleiter oder Kutsche, Smartphone oder Buschtrommel, LED-Leuchtmittel oder Wachskerze! - Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor, wie wollen wir in Zukunft leben?

Vorwärts in die Zukunft, oder zurück in die Vergangenheit?

Modern oder Altmodisch?

Digital oder Analog?

Wasser aus der Leitung trinken, aus dem Brunnen schöpfen, aus Tonbechern trinken, über die Weltmeere segeln, zum Reisen die Segel in den Wind stellen, in Höhlen leben, in Bergspalten wohnen, Tiere mit Pfeil und Bogen erlegen, mit der Kutsche zum Einkauf, mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem Esel durch die Ortschaften, mit dem Ochsen und dem Ackergaul das Land bestellen, in Bescheidenheit leben...! Und wenn, wieviele Segelschiffe, Fahrräder, Pferde, Kutschen, Ochsen, Ackergäule, Esel, Buschtrommeln und Wachskerzen würden dann wohl benötigt?

Wir sollen wieder Wasser aus der Leitung trinken, auf Mineralwasser aus Einwegflaschen verzichten, fordert Umweltministerin Svenja Schulze (SPD)

Das Wasser aus dem Hahn in Deutschland sei einwandfrei, sagte sie."Wer Leitungswasser trinkt spart Geld, Energie und unnötige Verpackungen", fügte sie hinzu.Es wäre eine Alternative zu den vielen Einweg-Wasserflaschen, die die Leute täglich mit sich herum tragen! Mehr zum Thema Leitungswasser trinken gibt es hier: https://www.myheimat.de/wesel/politik/voellig-dane... Na dann Prost Mahlzeit! Dann bin ich mal auf den nächsten Vorschlag gespannt!