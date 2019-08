Wohnungs-Notstand in Deutschland - Geldregen in Dubai

Unumstritten! In Deutschland herrscht der Notstand!

Medienberichten (August 2019) zufolge sind z.B. 650.000 Menschen in Deutschland wohnungslos! Ganz zu schweigen von allen anderen Notständen, die in Deutschland vorherrschen und die mittlerweile auch den meisten bekannt sind!Dabei könnten in Deutschland die Laternenpfähle vergoldet sein, wie ich immer sage!Ganz anders scheint es dagegen in Dubai zu sein, dort bekommt laut Medienberichten jedes junge Ehepaar zur Hochzeit ein Haus geschenkt! Unglaublich eigentlich, aber es scheint wirklich so zu sein!