Umweltschutz, rund um den gelben Sack - Neu in Wesel, die "Gelbe Tonne"

Vermeidung von Plastiktüten - Gemeinsam für eine saubere Stadt, Weseler Bürger denken nicht daran!

Wesel : Für eine saubere Stadt |Aus Gründen der Sorgfalt zur Umwelt, führte der Betrieb für kommunale Dienstleistungen der Stadt Wesel (ASG), zur Vermeidung der Plastiktüten, auf Basis der Freiwilligkeit, die "Gelbe Tonne" zum 01.01.2019 ein.Grundstückseigentümer konnten die gelbe Tonne schon ab 20.10.2018 bei dem Entsorger Schönmackers über mehrere kommunikative Möglichkeiten bestellen. Mit dem Verzicht auf gelbe Tüten können Grundstückseigentümer, bzw. deren Mieter, somit zu einem umweltschonenden Beitrag erheblich beitragen.Sofern keine gelbe Tonne gewünscht wird, können weiterhin gelbe Säcke genutzt werden, die an den Ausgabestellen auch 2019, allerdings nur noch gegen Vorlage einer Servicekarte, ausgehändigt werden. Eine Parallelnutzung würde den Sinn dieser Maßnahme negieren, deshalb ist die Parallelnutzung auch unzulässig!Leider ist festzustellen, dass das Umweltbewusstsein in Wesel doch sehr gering ist. Obwohl eine größere Anzahl von Personen in Wesel, Umwelt plädieren, die folienlose Schlangengurke bevorzugen und hinzu auch noch der Grünen Partei angetan sind, ist ein Umwelt- und Klimaverhalten zu bemängeln, bzw. ein mangelnder Informationsstand zu dieser von der ASG eingeführten Maßnahme zu beklagen. Zum Entsorgungstermin reicht ein Blick auf die Straßen um festzustellen, dass ca. 75 Prozent der Bürger überhaupt kein Interesse daran haben, Plastiktüten nicht der Umwelt zuzuführen. Diese Feststellung ist eine traurige Erkenntnis!In einem Medienbericht zur Umwelt, heißt es: "Umweltschutz ist nur von Bedeutung, solange er nicht der eigenen Bequemlichkeit im Wege steht." Bedauerlicherweise, muss ich jetzt nach Einführung der gelben Tonne in Verbindung einiger Befragungen mit den dazugehörigen Aussagen einiger Weseler Mitbürger sagen, dass dieser Satz zutreffend ist.Hier nur einige Beispiele:Meine Frage an einige Mitbürger, fast drei Monate nach dem die gelbe Tonne eingeführt wurde, lautete wie folgt:

"Warum haben sie sich keine gelbe Mülltonne bestellt?"

Die Antworten auf meine Frage:

"Für eine gelbe Tonne haben wir keinen Platz!"



"Wieso, es geht auch so!"

"Warum sollten wir, wir haben noch genügend gelbe Tüten!"

"Nein lieber nicht, nachher müssen wir noch für diese gelbe Tonne Gebühren

entrichten!"

usw. usw...Ja, es ist schon erschreckend, welche Antworten man da so zu hören bekommt.Hinweis: Die Abfuhr der gelben Säcke/gelben Tonnen ist nicht Bestandteil der städtischen Abfallentsorgung, sondern erfolgt privatwirtschaftlich durch die dualen Systeme. Somit also Gebührenfrei! Infos zum dualem System: http://abfallguru.de/duales-system-deutschland/ Auftragshalter im Kreis Wesel ist die Firma Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG.Liebe Weseler Mitbürger, bleiben Sie sauber, helfen Sie uns, also der Umwelt, nehmen Sie das Angebot der gelben Tonne an, fordern Sie die "Gelbe Tonne" an. Es kostet Sie nichts, es ist ein Bestandteil des dualen Müllsystems, gekennzeichnet mit dem grünen Punkt!Gemeinsam für eine saubere Stadt - Sie sind dabei!